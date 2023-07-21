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        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:35
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

        KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

        Yeşil-beyazlı takım, BAL Ligi ekiplerinden Eskişehirspor'dan Berkay Tanır ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

        Transferler ile takımın daha da güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, takımın lige en iyi şekilde hazırlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, futbolcu Tanır ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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