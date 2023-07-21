KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Süleyman Özer ve Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı İbrahim Düzenli, Vali Ekici'yi ziyaret etti.

Özer ve Düzenli, ziyarette faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Vali Ekici'den TSD'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesini ziyaret etti.

Ekici, ziyarette başkan İsmail Koçak'tan dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Ekici, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sosyal devlet anlayışıyla engelsiz bir yaşam sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Ekici, "Şehrimizin dört bir yanında bulunan engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.