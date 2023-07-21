Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:38
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Süleyman Özer ve Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı İbrahim Düzenli, Vali Ekici'yi ziyaret etti.

        Özer ve Düzenli, ziyarette faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Vali Ekici'den TSD'ye ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şubesini ziyaret etti.

        Ekici, ziyarette başkan İsmail Koçak'tan dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Ekici, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Sosyal devlet anlayışıyla engelsiz bir yaşam sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Ekici, "Şehrimizin dört bir yanında bulunan engelli vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Özel ekiple çözülen yorgun mermi cinayetinde müebbet istemi!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Yol isteyen taksiye çarptı! Sürücüyü darp etti
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Termometreler 40'ın üzerine çıktı: Sıcak hava can aldı!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı

        Benzer Haberler

        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nde babasını öldüren zanlının 24 yıla kadar hapsi istendi
        Kırklareli'nde babasını öldüren zanlının 24 yıla kadar hapsi istendi
        Depremzede çiftin nikahı Lüleburgaz'da kıyıldı
        Depremzede çiftin nikahı Lüleburgaz'da kıyıldı
        Kırklareli'nde nitrat kirliliğine hassas bölgelerin belirlenmesi projesi anlatıldı
        Kırklareli'nde nitrat kirliliğine hassas bölgelerin belirlenmesi projesi anlatıldı
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı Kıbrıs gazileriyle kutlandı
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı Kıbrıs gazileriyle kutlandı
        KLÜ ile Ukrayna Karadeniz Üniversitesi arasında "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" imzalandı
        KLÜ ile Ukrayna Karadeniz Üniversitesi arasında "İyi Niyet İş Birliği Anlaşması" imzalandı