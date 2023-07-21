Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 636 bin 922'ye ulaştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıt sayısı 636 bin 922'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, en çok araç Tekirdağ'da bulunuyor.

Motorlu kara taşıt sayısı Tekirdağ'da 311 bin 346, Edirne'de 177 bin 858, Kırklareli'nde de 147 bin 718 oldu.

Trakya'da mayıs ayında trafiğe kayıtlı 633 bin 429 araç bulunuyordu.