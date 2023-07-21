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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:48
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da, spor branşlarında derece alan sporculara ödül verildi.

        Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen törene Kaymakam Salih Yüce, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baturalp Eliçevik, yıl içerisinde ferdi spor branşlarında Türkiye derecesi elde eden sporcular ve antrenörleri katıldı.

        Yüce, başarılı sporculara hediyelerini takdim etti.

        Sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Yüce, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

        - 3. Çamlık Kültür Festivali yapılacak

        Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 3. Çamlık Kültür Festivali yapılacak.

        Büyükkarıştıran Çamlık Festival Alanı'nda 28-29 Temmuz'da düzenlenecek festivalde ilk gün bando takımı ve halk oyunları gruplarının gösterileri ile sünnet şöleni gerçekleştirilecek.

        Festivalin ikinci gününde şarkıcı Melek Mosso sahne alacak.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, 3. Çamlık Kültür Festivali'ne vatandaşları davet etti.

        - Hakim ve savcılara veda gecesi

        Lüleburgaz'da HSK yaz kararnamesi ile tayini çıkan hakim ve savcılar için veda gecesi düzenlendi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

        Başsavcı Özcoşar, tayini çıkan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        Etkinlikte, hakim ve savcılara plaket verildi.

        - Kaymakam Yüce, buğday hasadına katıldı

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, buğday hasadına katıldı.

        Kaymakam Yüce, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleşen buğday hasadını takip etti.

        Hasat yapan personelle birlikte biçerdövere binen Kaymakam Yüce, hasadın tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Yüce, daha sonra tarımsal üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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