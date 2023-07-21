Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, kentte trafikte sürücü ile yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can, mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Denetimde 103 araç kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücü tespit edilmedi.
Denetimlerde ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.