Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:07
        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi yapıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, kentte trafikte sürücü ile yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can, mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde 103 araç kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücü tespit edilmedi.

        Denetimlerde ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 636 bin 922'ye ulaştı
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 636 bin 922'ye ulaştı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nde babasını öldüren zanlının 24 yıla kadar hapsi istendi
        Kırklareli'nde babasını öldüren zanlının 24 yıla kadar hapsi istendi
        Depremzede çiftin nikahı Lüleburgaz'da kıyıldı
        Depremzede çiftin nikahı Lüleburgaz'da kıyıldı