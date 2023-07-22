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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:43
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, devam eden elektrik ve internet hattı çalışmalarını inceledi.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Altıntaş, "13 farklı noktada tahsisi yapılan trafo alanlarının 7'sinde TREDAŞ tarından trafo binası inşası gerçekleştirildi. Yeni hat kazıları ile 67 eski elektrik direği ve abone hatları yenilenecek. Aydınlatması yetersiz olan Vize-Pınarhisar güzergahındaki bölgelere ilave aydınlatmalar yapılacak." diye konuştu.

        Altıntaş, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol ve kaldırım düzenleme çalışması yapılacağını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Elmacık köyü ile Demirköy ilçesinin Sivriler köyü ve Yeni Mahallede 24 Temmuz Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Elmacık köyünde 09.00-18.00, Sivriler köyü ve Yeni Mahallede 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Kur'an kurslarına ziyaret

        Kırklareli Müftü Yardımcısı Hatun Özmen ve Şube Müdürü Abdullah Mangır Lüleburgaz ilçesinde Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Özmen ve Mangır, Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarla sohbet ederek, başarılar diledi.

        Çocuklar da ezberledikleri sureleri okudu.

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