Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç işlendiği bilgisi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi.
Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.