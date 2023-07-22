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        Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:34
        Kırklareli'nde suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç işlendiği bilgisi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi.

        Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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