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        Batı Trakya'da 9 azınlık okulunun kapatılmasına tepki

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:10
        Batı Trakya'da 9 azınlık okulunun kapatılmasına tepki

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, Yunanistan Eğitim Bakanlığının Batı Trakya'da 9 azınlık okulunun daha kapatılması kararına tepki gösterdi.

        Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek okulları kapatma kararı alan Yunanistan Eğitim Bakanlığını kınadı.

        Yunanistan'ın, Batı Trakya Türklerinin diline ve eğitimine müdahale etmeyi sürdürdüğünü belirten Ateş, "Yunanistan, Lozan Antlaşması'nın açık hükümlerine rağmen 19 Temmuz 2023 tarihinde alınan kararla 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde Rodop ilinde 7, İskeçe ilinde ise 2 okul olmak üzere toplamda 9 okulu daha kapattı ve Batı Trakya'daki Türk okullarının sayısı 90'a düşmüş oldu. Batı Trakya Türklerinin diline ve eğitimine müdahale eden Yunanistan'ı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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