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        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:18
        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Ilık mesajında, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

        Basının, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Ilık, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

        Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basının, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

        "Gerek ülkemizin gerekse Kırklarelimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımızın gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.

        Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşlarımız, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir. Basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

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