Kırklareli'nde polis ekipleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınların kurs gördüğü Olgunlaşma Enstitü, SODAM ve halk pazarı ile yöresel ürün pazarlarını ziyaret etti.
Ekipler, kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ekipler tarafından 1200 kadına bilgi verildi.