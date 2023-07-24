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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 08:25
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin devam eden beton yol yapım çalışmalarını takip etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        - Kentsel İyileştirme Projesi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kentsel İyileştirme Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.

        Talay, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ticari alan ilan ettikleri Dere Mahallesi'ndeki Şehit Şeref Avar Caddesinde begonit kaplama yapıldığını belirtti.

        Ticari alan ile esnafa daha rahat bir pazar alanı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Talay, daha modern ve konforlu bir ortam sağlanacağını kaydetti.

        - Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

        Pınarhisar Emniyet Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Vakıf Hicret Camisi'nde düzenlenen eğitim programında, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polis memurları Kur'an kursu öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Eğitimde çocuklara otomobille yolculuk yaparken arka koltukta oturmaları, mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiği uyarısı yapılırken, anne ve babalarını da trafik kurallarına uymaları için uyarmaları istendi.

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