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        Lüleburgaz'da ağıl yangınında 10 kaz telef oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:48
        Lüleburgaz'da ağıl yangınında 10 kaz telef oldu

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da bir ağılda çıkan yangında 10 kaz telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Kümeevler mevkisinde bir ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar ağılda bulunan kazların bazılarını kurtarabildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 10 kaz telef oldu, ağıl kullanılamaz hale geldi.

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