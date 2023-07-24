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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:17
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hilal Lililar Özefsun görevine başladı.

        Özefsun, yaptığı yazılı açıklamada İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevin başlamaktan onur duyduğunu bildirdi.

        Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitime katkı sağlamak, ilerlemeyi, yeniliklere açık olmayı temel alan anlayış ile hizmet edeceğini ifade eden Özefsun, maddi ve manevi değerlerden uzaklaşmadan geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere hizmet etmek heyecanı içinde olduğunu belirtti.

        Bugüne dek görev yapan idarecilere teşekkür eden Özefsun açıklamasında şunları kaydetti:

        "Onların yaptıklarını daha ileriye taşımak adına gayret göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Yeni dönemin Kırklarelimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönül birliği içerisinde şehrimizi daha ileri taşıyacak başta öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte Kırklareli'miz için almış olduğum bu önemli vazifenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        - Trakya, 2022'de 6 bin 53 kişi göç aldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a 2022 yılında yurt dışından 6 bin 53 kişi göç etti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünce Uluslararası Göç İstatistikleri yayınlandı.

        Geçen yıl bölgede en çok göçü Tekirdağ aldı.

        Tekirdağ'a 2 bin 931, Edirne'ye 1976, Kırklareli'ne ise 1146 kişi göç etti.

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