KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, ziraat odaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Sarıçam, Kırklareli Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıda ziraat odaları temsilcilerinin isteklerini dinledi.

Yapılan tarımsal üretimler hakkında Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'dan bilgi alan Sarıçam, çiftçilere çok önem verdiklerini söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Sarıçam, tarımın daha da gelişmesi ve üretimin arttırılması için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

- 7 ayda 1115 hastaya fizik tedavi uygulandı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 ayda 1115 hastaya fizik tedavi uygulandı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doçent Doktor Betül Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinde verilen hizmet kalitesinin her geçen yıl daha çok arttığını belirtti.

Geçen yıl boyunca 1570 hastaya hizmet verdiklerini anımsatan Çiftçi, hizmet kapasitesinin arttırılmasıyla bu yıl ocak-temmuz aylarında 1115 hastanın tedavi gördüğünü bildirdi.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyonu ünitesinde özellikle kas iskelet sistemi, sinir sistemi, kalp ve damar sisteminin, bozukluklarının fonksiyon kaybının teşhisini ve tedavisinin yapıldığını ifade eden Çiftçi, fizik tedavi programının daha çok elektro terapi, ısı, ışık ve su tedavisi yöntemlerinin uygulandığını kaydetti.