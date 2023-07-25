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        Kırklareli'nde bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:18
        Kırklareli'nde bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde son bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 299 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

        Ekiplerin yaptığı denetimlerde 299 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.

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