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        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:26
        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetiminde 9 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri kentte sorumluluk alanında trafik denetimi yaptı. 853 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. 9 aracın trafikten men edildiği denetimlerde ayrıca tarım araçları da kontrol edildi.

        Ekipleri, sürücülere reflektör takmanın önemi, rops demiri, ve çakar lambanın önemi hakkında bilgi verdi.​​​​​​​

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