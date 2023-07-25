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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:45
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

        Gerenli yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığı dolayısıyla ilçede su kullanımının da arttığı bildirildi.

        Zaman zaman depolarda su seviyelerinde azalmaların meydana geldiğini ifade eden Gerenli, basınçtan kaynaklı su kesintilerinin yaşanabileceğini kaydetti.

        Gerenli, suyun tasarruflu kullanılmasını önerdi.

        - LTSO'ya ziyaret

        Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) üyeleri, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) üyelerini ziyaret etti.

        LTSO Meclis Başkanı Fahri Cömert, Başkan Yardımcısı Şevket Muntaş, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yıldıray Sayar ve Ahmet Dervişoğlu, meclis üyeleri Fahri Özkan ile Erdem Düvenci ile bir araya gelen Çorlu heyeti, akreditasyon kapsamında her iki odanın yaptıkları ve yapacakları faaliyetler karşılaştırıldı.

        Toplantıda üye bilgileri, iş planlama ve yönetim, basın yayın iletişim çalışmaları, iş geliştirme, üye memnuniyeti, ticareti geliştirme, ortak çalışmalar hakkında konular görüşüldü.

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