Kırklareli'nde telef halde 10 koyunun Ergene Nehri'ne atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ergene Nehri'ne telef halde 10 koyunun atılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Ovacık köyünde Ergene Nehri'nde telef olmuş küçükbaş hayvanlar olduğunu gören vatandaşlar durumu köy muhtarı İlyas Tokatlı'ya bildirdi.
Tokatlı'nın haber vermesi üzerine bölgeye ilçe jandarma ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri geldi.
Koyunların köprüden atıldığını tespit eden ekipler, telef hayvanlardan numune aldı.
Ayrıca ekipler koyunların, kulak küpelerindeki kayıtlardan Silivri'de bir çiftçi adına kayıtlı olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.