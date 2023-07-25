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        Kırklareli'nde dereye akım vererek balık avlayan iki kişi hakkında işlem başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:37
        Kırklareli'nde dereye akım vererek balık avlayan iki kişi hakkında işlem başlatıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dereye elektrik akımı vererek balık avlayan iki kişi hakkında işlem yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyünde elektrik akımıyla balık avlayan kişilerin olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

        Ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Balık avında kullanılan akü ve ağa el konulurken, şüphelilerin bu yöntemle 7 balık avladığı tespit edildi.

        Ele geçirilen malzemeler, Demirköy İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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