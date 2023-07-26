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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:00
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı düzenlendi.

        Kırklareli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırklareli Şubesince Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün Dereköy köyündeki kamp alanında gerçekleştirilen yaz kampında Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlikler yapıldı.

        Müftü Yusuf Eviş de kamptaki öğrencileri ziyaret ederek etkinliklere eşlik etti.

        Eviş burada yaptığı konuşmada, ilim ve bilgi olmadan hiçbir yere ulaşılamayacağını belirtti.

        Sınavlar için değil, bilgi sahibi olmak için okunması gerektiğini ifade eden Eviş, "Gönlümüz istiyor ki bütün gençlerimiz yetişirken, karakter sahibi olurken, şahsiyet sahibi olurken peygamberin ve ashabının hayatına baksın. Biz gençlerimizin büyüdüklerinde donanımlı bireyler olmaları için elimizden geldiğince sosyal alanlar oluşturmaya bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Kırklareli Müftülüğü olarak yaz Kur'an Kursları dönemi boyunca dönüşümlü olarak öğrencilerimize kamp alanında etkinlikler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        - Doğal gaz altyapı çalışması başladı

        Pınarhisar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

        GAZDAŞ ekipleri, Camikebir ve Orta mahallelerinde 5. etap ana hat çalışmalarını yürütüyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        İlçede doğal gaz çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını ifade eden Talay, kalan yüzde 10'luk kısmının tamamlanması için de hızla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        - Eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hilal Liliyar Özefsun, ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi.

        Özefsun, öğrenci başarıları, okulların fiziki durumu hakkında da bilgi aldı.

        Toplantıda ilçelerdeki geçmiş dönem eğitim faaliyetleri, yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

        - Yol yapım çalışması

        Kırklareli'nde İğneada beldesine ulaşımın sağlandığı yolda çalışmalar sona erdi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Avcılar köyü ile İğneada beldesi arasında 15 kilometrelik kısımda çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

        Avcılar köyü ile İğneada beldesi yolunun alternatif güzergah olarak kullanıldığını ifade eden Kuşoğlu, sati ve asfalt kaplama yapıldığını belirtti.

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