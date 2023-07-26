Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:35
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 3'üncü toplantısı gerçekleştirildi.

        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda Vali Birol Ekici başkanlığında toplandı.

        Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider ve kurul üyeleri katıldı.

        Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2023 yılı ilk 6 aylık süreci değerlendirdi.

        6 aylık süreçte iş ve meslek danışmanları tarafından 7 bin 53 bireysel danışmanlık, 1491 işveren danışmanlığı ve 370 engelli danışmanlığı görüşmesi yapıldığını belirten Babalıoğullu, 112'si engelli 2 bin 921 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edildiğini kaydetti.

        Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!

        Benzer Haberler

        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde dereye akım vererek balık avlayan iki kişi hakkında işlem başlatıldı
        Kırklareli'nde dereye akım vererek balık avlayan iki kişi hakkında işlem başlatıldı
        Kırklareli'nde telef halde 10 koyunun Ergene Nehri'ne atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
        Kırklareli'nde telef halde 10 koyunun Ergene Nehri'ne atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli´nde 299 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
        Kırklareli´nde 299 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı