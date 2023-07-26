Kırklareli'nde bal üreticilerine "Ana Arı Üretimi" Projesi kapsamında damızlık ana arılar teslim edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Ana Arı Üretimi" Projesi çerçevesinde, 126 ana arı, bal üreticilerine teslim edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen "Ana Arı Üretimi" Projesi sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kofçaz Ana Arı Üretim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projeyi önemsediklerini belirtti.

Proje ile 63 üreticiye, 126 ana arıyı teslim ettiklerini ifade eden Aksoy, kentte arıcılık faaliyetlerinin daha da artması için çalıştıklarını söyledi.

Ana arı üretiminin devam edeceğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Tüm ilçelerimize ana arıların teslimatı sürecektir. Bu sayede daha verimli, bağışıklık sistemi daha güçlü, temizlik davranışı daha iyi, oğul eğilimi düşük ve kışlama yeteneği güçlü olan kolonilerin varlığı artırılmış olacak. Bakanlığımız, Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanlığını kurarak, arıcılık konusuna önemini vurgulamıştır. Yaptığımız projelerle, arıcılığın değerini daha yukarılara taşıma hedefimiz var. Bu proje ile ana arılar üreticilerimizle buluştu, tüm üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."

Konuşmanın ardından, damızlık ana arılar, üreticilere verildi.