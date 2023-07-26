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        BBP Genel Başkanı Destici, Kırklareli'nde konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:07
        BBP Genel Başkanı Destici, Kırklareli'nde konuştu:

        KIRKLARELİ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı, bir kere daha söylüyorum, altını çizerek, 15 Temmuz darbe gecesi hain darbe girişimine karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır ve Cumhur İttifakı, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifaktır." dedi.

        Destici, Kırklareli'nde bir otelde, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, son yapılan seçimlerde, Kırklareli'nde parti teşkilatının olağanüstü çaba göstererek, büyük bir başarı örneğini ortaya koyduğunu söyledi.

        Seçim sonuçlarının ülkeye ve millete bir kez daha hayırlı olmasını temenni eden Destici, Türkiye'nin yerel seçim havasına girdiğini dile getirdi.

        Parti olarak, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını anımsatan Destici, Cumhur İttifakı'nın bir seçim ittifakı olmadığının altını çizdi.

        - "Yerel seçimlerde gerekirse ittifak yaparız"

        Cumhur İttifakı'nın ruhunun iyi bilinmesi gerektiğini belirten Destici, "Cumhur İttifakı, bir kere daha söylüyorum, altını çizerek, 15 Temmuz darbe gecesi hain darbe girişimine karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır ve Cumhur İttifakı, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla biz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin istiklali ve istikbali için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Mustafa Destici, ittifak olmasına rağmen farklı politikaların, düşüncelerin ve söylemlerin ortaya konulduğuna dikkati çekti.

        Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve millet söz konusu olduğunda yine bir araya gelindiğini vurgulayan Destici, "Cumhur İttifakı da bu saiklerle, bu gerekçelerle kurulmuş bir ittifaktır ve hala Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin varlığına yönelik tehditler, ülkenin bütünlüğüne, üniter yapısına yönelik tehditler devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu konuda hassasız ve bu hassasiyetimizi de sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Destici yerel seçimlere tüm seçim çevrelerinde kendi amblemleriyle ve adaylarıyla katılacaklarını aktardı.

        İttifak etmek gerektiğinde işbirliğine de açık olduklarını belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhur İttifakı olarak belli seçim bölgelerinde, illerde, ilçelerde ittifak yapmamız gerekirse işbirliği yapmamız gerekirse bunları da otururuz, konuşuruz. Ama dediğim gibi bizim parti olarak şu anda bütün hedefimiz, bütün seçim çevrelerinde kendi adımız, kendi adaylarımız ve kendi amblemimizle seçime katılmaktır.

        Bu yönde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz ve inşallah yerel seçimlerde bugün aldığımız neticenin katbekat üstünde bir neticeyle de seçimi tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum."

        BBP Genel Başkanı Destici, temasları kapsamında, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi de makamında ziyaret etti.

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