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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:13
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

        Vali Ekici, helva üretim firmasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra personelle öğle yemeği yiyen Ekici, personelle sohbet etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Asilbeyli köyüne 27 Temmuz Perşmebe günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

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