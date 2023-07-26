Kırklareli'nden kısa kısa
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.
Vali Ekici, helva üretim firmasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra personelle öğle yemeği yiyen Ekici, personelle sohbet etti.
- Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Asilbeyli köyüne 27 Temmuz Perşmebe günü bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.