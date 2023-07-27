KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlara su ve mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri, sıcak hava dolayısıyla mama ve su ihtiyaçlarını karşıladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Kesimoğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Kentsel İyileştirme Projesi ve yol yapım çalışması

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kentsel İyileştirme Projesi ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin Beylik Mahallesi'nde kilit taş kaplama ile Orta Mahallesi'nde bordür, kaldırım taşı ve tesviye yapıldığını belirtti.

Kentsel İyileştirme Projesi kapsamında ticari alan ilan ettikleri Cumhuriyet Meydanı'nda üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını aktaran Talay, Lüleburgaz Caddesi'nde ise asfalt söküm çalışmalarının hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Talay, daha modern bir ilçe oluşturmak adına çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

- Su tasarrufu uyarısı

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

Özalp yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığı dolayısıyla ilçede su kullanımının da arttığı bildirildi.

Depolarda su seviyelerinde azalmaların meydana geldiğini ifade eden Özalp, suyun tasarruflu kullanılmasını önerdi.

Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaşanan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle su ihtiyacının artmasına bağlı olarak depolarımızdaki su seviyelerinde azalma meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın su kesintilerine karşı suyu tasarruflu kullanması önemle rica olunur."