KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri sürüyor.

Kocasinan Mahallesi'nde çocuk parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de etkinliğe katılan çocuklarla bir araya geldi.

Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini bildirdi.

- 2022'de 1146 kişi göç aldı

Kırklareli yurt dışından en fazla göç alan 52'inci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayınlanan uluslararası göç istatistikleri verilerine göre, 2022 yılında yurt dışından Kırklareli'ne 1146 kişi göç etti.

Bir önceki yıla göre göç alan kişi sayısı yüzde 3,2 azalırken, göç edilen kişi sayısı ise yüzde 38 arttı.

Kente göç gelenlerin 372'si Türk, 774'ü ise yabancı uyruklu nüfustan oluşurken, göç edenler ise 425'i Türk, 520'si ise yabancı uyruklu nüfustan oluşuyor.

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımına göre 52'inci il oldu.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Durak Mahallesi'ne 29 temmuz cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 08.30-12.00 saatlerinde uygulanacak.