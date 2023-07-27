Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:14
        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri, otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığındı.

        Ara ara rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açıp suyun tahliyesini sağladı.

        Kentte dün 41 derece ölçülen hava sıcaklığı, bugün 25 dereceye düştü.

        Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Gezgin arıcılar kovanlarını aşırı sıcaktan kireçle koruyor
        Gezgin arıcılar kovanlarını aşırı sıcaktan kireçle koruyor
        Kırklareli'nde çiftçiler suyun doğru kullanımına yönelik eğitim alıyor
        Kırklareli'nde çiftçiler suyun doğru kullanımına yönelik eğitim alıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 3 saatte kontrol alınan tarla yangını İstanbul yönlü trafiği olumsuz etkiledi
        Kırklareli'nde 3 saatte kontrol alınan tarla yangını İstanbul yönlü trafiği olumsuz etkiledi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa