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        Kırklareli'nde Kur'an kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:10
        Kırklareli'nde Kur'an kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında camilerdeki Kur'an kurslarında gerçekleştirilen eğitimlerde, uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

        Çocukların sıkça kullandığı bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlara binerken mutlaka kask, dizlik gibi koruyucu ekipmanları kullanmalarını tavsiye eden polis ekipleri, trafik, yaya, sürücü ve yolcu güvenliğinin sağlanması için tüm kurallara uyulması gerektiği bildirildi.

        Eğitimler kapsamında 17-24 temmuz tarihlerinde 194 çocuğa eğitim verildi.

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