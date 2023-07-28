KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağlık hizmetleri iyileştirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Nilgün Sema Çomaklı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok ve hastane yöneticileri katıldı.

Cerit, toplantıda, sağlık alanında hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hasta memnuniyetini arttırmak ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak istediklerini belirten Cerit, bu doğrultuda yeni gelişmeleri takip ederek uygulamaya çalıştıklarını kaydetti.

- Tekvandocu Temel 2. oldu

Kırklarelili tekvando sporcusu Zeynep Temel, Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı faaliyet programı kapsamında Edirne'de gerçekleştirilen müsabakalarda bayanlar kategorisinde ikinci olan Temel, gümüş madalya aldı.

Tekvando antrenörü Gökhan Yeşil, sporcu Temel'i başarısından dolayı tebrik etti.