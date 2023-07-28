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        Kırklarelispor, Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:29
        Kırklarelispor, Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

        Yeşil-beyazlı takım, Kırkşehir FK'dan Sırat Yeşilördek ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

        Transferler ile takımın daha da güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, takımın lige en iyi şekilde hazırlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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