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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:50
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, spor okulları kapsamında açılan kursları ziyaret etti.

        Yüce, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki masa tenisi, Lüleburgaz Ortaokulu'ndaki voleybol ve Düvenciler Anadolu Lisesi'ndeki badminton kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Sporcularla bir süre sohbet eden Kaymakam Yüce, faaliyetler hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Baturalp Eliçevik'ten bilgi aldı.

        - Öğrencilere piknik düzenlendi

        Lüleburgaz Dernek Camii Kur'an kursu öğrencileri piknikte bir araya geldi.

        Büyükkarıştıran çamlık mesire alanında gerçekleştirilen piknikte, öğrencilere çeşitli oyunlar oynatıldı.

        Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca da öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.

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