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        Trakya'dan geçen ay 297,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:00
        Trakya'dan geçen ay 297,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan haziran ayında 297,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü haziran ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın geçen ay ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

        Kırklareli'nde ihracat 2023 yılı haziran ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 30,8 milyon dolar, Tekirdağ'da yüzde 10,3 artarak 258,2 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 18,9 artarak 8,1 milyon dolara ulaştı.

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