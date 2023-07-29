Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:18
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

        Kerman, ziyarette Yüce'ye Türk Kızılay tarafından bölgede yapılacak çalışmalar ve planlamalar hakkında bilgi verdi.

        Kaymakam Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç de yer aldı.

        - Lüleburgaz'da Kerbela şehitleri anıldı

        Lüleburgaz'da Kerbela şehitlerini anma programı düzenlendi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İmam Ali Camisi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Muharrem ayının birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularını arttırdığını belirtti.

        Hz. Hüseyin ve tüm şehitleri andıklarını ifade eden Sarıçam, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Bu vesileyle, Hz. Hüseyin efendimiz başta olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." dedi.

        Semah gösterisinin sunulduğu programa Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, İlçe Müftüsü Sabri Demir, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve vatandaşlar katıldı.

        - Elektrik kesintisi

        Kofçaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Topçular köyüne 30 Temmuz pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Rögarda hırsız var!
        Rögarda hırsız var!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        KLÜ'de YKS kurumsal tercih danışmanlığı günleri
        KLÜ'de YKS kurumsal tercih danışmanlığı günleri
        Babaeski'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Babaeski'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Trakya'dan geçen ay 297,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan geçen ay 297,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklarelispor, Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kırklarelispor, Yeşilördek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı