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        Kırklareli'nde kavşak ve akıllı sinyalizasyon sistemi çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:31
        Kırklareli'nde kavşak ve akıllı sinyalizasyon sistemi çalışmaları sürüyor

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kavşak düzenleme ve akıllı sinyalizasyon sistemi kurulum çalışmaları devam ediyor.

        Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi Sancaktar Caddesi'ndeki kavşakta çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kesimoğlu, 2035 Ulaşım Ana Planı kapsamında kentte çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğünü ifade eden Kesimoğlu, burada akıllı sinyalizasyon sistemi kurulacağını kaydetti.

        Uygulama ile araçların trafikte geçirdikleri zamanı azaltıp akaryakıt tasarrufu sağlayarak çevre kirliliğinin de önüne geçileceğini dile getiren Kesimoğlu, "Kırklareli'nin özellikle eğitim öğretim sezonunda en çok yoğunluk yaşadığı bölge olan bu kavşakta, bir süredir etüdünü yaptığımız planları artık hayata geçiriyoruz. Teknolojinin konforundan da faydalanarak, burada kuracağımız sinyalizasyon sistemi ile trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyoruz. Kurulacak zaman ayarlı akıllı sinyalizasyon, araç yoğunluğuna göre değişken süreli bir sistemle çalışacak." diye konuştu.

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