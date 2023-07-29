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        Kırklareli'nde "S plaka" uygulaması başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:41
        Kırklareli'nde "S plaka" uygulaması başlayacak

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde servis taşımacılığı yapan esnafa tahsis edilecek "S plaka" uygulaması 1 Eylül'de başlayacak.

        Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "S plaka" uygulamasının fabrika ve öğrenci servis taşımacılığı sektörü için oldukça büyük bir önem teşkil ettiğini belirtti.

        Uygulamanın İl Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda başlayacağını ifade eden Şeker, uygulama sayesinde esnafın haklarının korunacağını vurguladı.

        Uygulamanın, kentte servis taşımacılığı yapan esnaf için zorunlu olduğunu söyleyen Şeker, "Fabrika çalışanı, personel ve öğrenci taşıyan esnafımızın mağdur olmaması için ciddi çalışmalar yaptık. Uygulamada ihtiyaç fazlasına izin vermemek için oda yönetimi ve denetim kurulu olarak mücadele ettik. Tüm ilimizde gerçekleştireceğimiz 'S plaka' uygulaması ile gerçekten bu işi yapanın hakkını koruyacağımızı, herkesin araç alıp sektöre girmesinin önüne geçeceğimizi ümit ediyoruz." diye konuştu.

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