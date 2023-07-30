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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:04
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, Lüleburgaz Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

        Altyapısı tamamlanan ve kaldırım düzenlemesi yapılan caddelerde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Talay, modern bir ilçe oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

        Talay, çalışmaları 1 Ağustos'ta tamamlayarak yolu araç trafiğine açmayı hedeflediklerini bildirdi.

        - Kaymakam Büyükkılıç'tan Kur'an kurslarına ziyaret

        Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Camilerdeki Kur'an kurslarında öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, kurslar hakkında İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'dan bilgi aldı.

        Büyükkılıç, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        - Lüleburgaz'da aşure dağıtıldı

        Lüleburgaz ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

        Yıldırım Mahallesi Cami Yaptırma Onarma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğince İmam Ali Camisi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş da etkinliğe katıldı, destek veren herkese teşekkür etti.

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