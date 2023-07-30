Kırklareli'nde "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, bölgedeki diğer illerde olası depreme karşı alınacak önlemler, yapılması planlanan faaliyetler ve müdahale yöntemleri görüşüldü.

Cerit, tatbikatların olası afetlere hazırlık açısından önemli olduğunu belirtti.

Tatbikatlar sayesinde ekiplerin her türlü afete hazır olduğunu ifade eden Cerit, katılan herkese teşekkür ederek başarılar diledi.

Tatbikata İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağış Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri katıldı.