Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:27
        Kırklareli'nde "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, bölgedeki diğer illerde olası depreme karşı alınacak önlemler, yapılması planlanan faaliyetler ve müdahale yöntemleri görüşüldü.

        Cerit, tatbikatların olası afetlere hazırlık açısından önemli olduğunu belirtti.

        Tatbikatlar sayesinde ekiplerin her türlü afete hazır olduğunu ifade eden Cerit, katılan herkese teşekkür ederek başarılar diledi.

        Tatbikata İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağış Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        Uzmandan kan emen kum sineği uyarısı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "S plaka" uygulaması başlayacak
        Kırklareli'nde "S plaka" uygulaması başlayacak
        Kırklareli'nde kavşak ve akıllı sinyalizasyon sistemi çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nde kavşak ve akıllı sinyalizasyon sistemi çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa