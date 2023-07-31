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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:17
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hilal Liliyar Özefsun, Pehlivanköy ilçesindeki eğitim kurumlarında incelemede bulundu.

        Özefsun, Pehlivanköy Atatürk İlkokulu, Anadolu Lisesi ve Halk Eğitimi Merkezi'ni gezdi.

        Eğitim kurumlarında incelemede bulunan Özefsun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Ayçiçek'ten bilgi aldı.

        - Elektrik kesintisi

        Pehlivanköy'de 4 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Hıdırca, Yeşilova, Kumköy ve İmam Pazarı köylerine 1 Ağustos Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 10.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

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