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        Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:04
        Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde son bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 186 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 186 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı ayrıca olaylarda kullanılan bir araca el konuldu.

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