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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:27
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyünde açılan ahşap boyama kursu tamamlandı.

        Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince, köydeki kadınların talebi üzerine muhtarlık binasında düzenlenen ahşap boyama kursuna 15 kadın katıldı.

        Kurs eğitmeni Gizem Ulaş tarafından verilen ve yaklaşık 2 ay süren kursa katılan kadınlar, ahşap boyama tekniklerini öğrendi.

        Kadınlar, objeleri kendi istedikleri şekilde yenileyip, dönüştürdü.

        Eğitimlerin ardından düzenlenen törenle, kursiyerlere sertifikaları verildi.

        - 3. Çamlık Kültür Festivali yapıldı

        Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Uluslararası Geleneksel 3. Çamlık Kültür Festivali düzenlendi.

        İki gün süren festivalde Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Büyükkarıştıran'dan halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

        Festivalde şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.

        Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, konserin ardından Melek Mosso'ya plaket verdi.

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