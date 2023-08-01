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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:36
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde muharrem ayı dolayısıyla Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere aşure dağıtıldı.

        Kırklareli Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun koordinesinde Ulu Cami ve merkez Kur'an kursunda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen ve Vaiz Fatma Silkin Erol katıldı.

        Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Özmen, çalışmaları takip etti.

        Daha sonra öğrencilere aşure ikram edildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyü ile Vize ilçesinin Cumhuriyet, Kale ve Güven mahallelerine 2 Ağustos Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Düğüncülü köyünde 10.00-15.00, Cumhuriyet, Kale ve Güven mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

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