Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:35
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, temmuz ayı belge ve firma işlemleri istatistiklerini açıkladı.

        Ilık yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında 13 firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

        110 firmaya faaliyet belgesi verildiğini aktaran Ilık, 2 yerli malı belgesi düzenlediklerini kaydetti.

        Oda faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Ilık, "15 kapasite raporu, 25 ihracat dolaşım belgesi, 3 ekspertiz raporu, 104 K belgesi, 115 sayısal takograf kartı verdik."

        - "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri

        Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri sürüyor.

        İnönü Mahallesi'nde çocuk parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de etkinliğe katılan çocuklarla bir araya geldi.

        Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Babaeski'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Babaeski'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 186 düzensiz göçmen yakalandı