Kırklareli'nden kısa kısa
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, temmuz ayı belge ve firma işlemleri istatistiklerini açıkladı.
Ilık yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında 13 firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirtti.
110 firmaya faaliyet belgesi verildiğini aktaran Ilık, 2 yerli malı belgesi düzenlediklerini kaydetti.
Oda faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Ilık, "15 kapasite raporu, 25 ihracat dolaşım belgesi, 3 ekspertiz raporu, 104 K belgesi, 115 sayısal takograf kartı verdik."
- "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri
Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri sürüyor.
İnönü Mahallesi'nde çocuk parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.
Belediye Başkanı Murat Gerenli de etkinliğe katılan çocuklarla bir araya geldi.
Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini bildirdi.