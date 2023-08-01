KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, beldelerde açılan Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, ilçe müftülüğünce Ahmetbey ve Evrensekiz beldelerinde açılan kursları ziyaret ederek İlçe Müftüsü Sabri Demir'den bilgi aldı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yüce, çocuklarla bilek güreşi yaptı.

- Sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı

Lüleburgaz'da sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaptı.

Lüleburgaz 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları 'Ya hep birlikte, ya hiç birimiz', 'İnsanca yaşamak ve yaşatmak için insana yakışır sağlık' yazılı dövizler açtı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası İl Temsilcisi Dr. Seçkin Özdemir, grup adına yaptığı açıklamada, çeşitli kalemler altında ek ödemeler ile avutulduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarına yüzde 17,5 zam yapıldığını ifade eden Özdemir, yapılan seyyanen zamların emekliliğe yansımadığını söyledi.

Alım gücünün büyük bir hızla azaldığını dile getiren Özdemir, "Fazla çalışma ücretimiz, iş hukukuna göre normal mesaimizin 2 katı olması gerekirken, yarısından az alıyoruz. Çocuklarımız için sağlıklı beslenme koşullarını sağlayamıyoruz. Eğitim masraflarını, kiramızı bile ödemekte zorlanıyoruz." dedi.