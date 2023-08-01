Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele başlatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile karşılaştıklarını belirtti.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kök kurdu olarak bilinen zararlının özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde büyük hasara neden olabileceğini kaydetti.

Larvaların genellikle bitkinin gövdesinde tüneller açarak verimi düşürdüğünü ifade eden Aksoy, yer yer bitkinin tamamen ölmesine de neden olabildiğini bildirdi.

Teknik personellerin bölgede çalışmalar yürüttüğünü aktaran Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimize gerekli uyarılar yapıldı. Üreticilerimizi bu konuya karşı hassasiyetle yaklaşması, çözüm için sevindirici. İlimizde de görülen batı mısır kök kurdu zararlısı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Batı mısır kök kurdu zararlısı ve böceğin popülasyon yoğunluğu görüldüğü tarlaların ilaçlaması tavsiye edilmektedir."