Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:24
        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele başlatıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile karşılaştıklarını belirtti.

        Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kök kurdu olarak bilinen zararlının özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde büyük hasara neden olabileceğini kaydetti.

        Larvaların genellikle bitkinin gövdesinde tüneller açarak verimi düşürdüğünü ifade eden Aksoy, yer yer bitkinin tamamen ölmesine de neden olabildiğini bildirdi.

        Teknik personellerin bölgede çalışmalar yürüttüğünü aktaran Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Üreticimize gerekli uyarılar yapıldı. Üreticilerimizi bu konuya karşı hassasiyetle yaklaşması, çözüm için sevindirici. İlimizde de görülen batı mısır kök kurdu zararlısı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Batı mısır kök kurdu zararlısı ve böceğin popülasyon yoğunluğu görüldüğü tarlaların ilaçlaması tavsiye edilmektedir."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kırklarelispor, Derici ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Babaeski'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Babaeski'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü