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        Lüleburgaz'da çıkan anız ve orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:36
        Lüleburgaz'da çıkan anız ve orman yangını söndürüldü

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız ve orman yangını söndürüldü.

        Turgutbey köyünde hasat edilen buğday tarlasındaki anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede bölgedeki ormanlık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında, ormanlık alanda bazı ağaçlar zarar gördü.

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