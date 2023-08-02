KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da aşure dağıtımına katılarak esnafla sohbet etti.

Muharrem ayının hayırlı olmasını dileyen Talay, "Muharrem ayı sebebi ile esnaf ve vatandaşımız ile bir araya gelerek bereketi paylaştık. Aş evimizde yapmış olduğumuz aşurelerimizden ikram ettik. Muharrem ayının bütün hayır ve bereketlerine nail olmayı diledik." diye konuştu.

- Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun suları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarıyla haşere ve sineklerde artış yaşandığını belirtti.

Ekiplerin muhtelif alanlarda mücadelesine başladığını aktaran Gerenli, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

- "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri

Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri sürüyor.

Gençlik Mahallesi'nde Sabahattin Ali Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de çocukları ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Gerenli yaptığı açıklamada, etkinliklerin çocukların yaz aylarında eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Çocukların bir yandan eğlenirken, diğer yandan da öğrendiğini ifade eden Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini kaydetti.

- "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi"

Kırklareli'nde "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi" sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz ilçesinde hibe almaya hak kazanan 32 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından mali işlemleri yürütülen projede 31 bin 4 kilogram örtü naylonu alımı yapılarak üreticilere teslim edilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, projenin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

- Elektrik kesintisi

Babaeski'de iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerine 3 Ağustos Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak.