Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:37
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da aşure dağıtımına katılarak esnafla sohbet etti.

        Muharrem ayının hayırlı olmasını dileyen Talay, "Muharrem ayı sebebi ile esnaf ve vatandaşımız ile bir araya gelerek bereketi paylaştık. Aş evimizde yapmış olduğumuz aşurelerimizden ikram ettik. Muharrem ayının bütün hayır ve bereketlerine nail olmayı diledik." diye konuştu.

        - Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

        Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun suları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarıyla haşere ve sineklerde artış yaşandığını belirtti.

        Ekiplerin muhtelif alanlarda mücadelesine başladığını aktaran Gerenli, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

        - "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri

        Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri sürüyor.

        Gençlik Mahallesi'nde Sabahattin Ali Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mandala ve ahşap boyayıp killeri şekillendirdi.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de çocukları ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

        Gerenli yaptığı açıklamada, etkinliklerin çocukların yaz aylarında eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

        Çocukların bir yandan eğlenirken, diğer yandan da öğrendiğini ifade eden Gerenli, etkinliklerin diğer mahallelerde de gerçekleştirileceğini kaydetti.

        - "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi"

        Kırklareli'nde "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi" sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Lüleburgaz ilçesinde hibe almaya hak kazanan 32 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı.

        Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından mali işlemleri yürütülen projede 31 bin 4 kilogram örtü naylonu alımı yapılarak üreticilere teslim edilecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, projenin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        - Elektrik kesintisi

        Babaeski'de iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesinin Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerine 3 Ağustos Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti, 10.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da çıkan anız ve orman yangını söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız ve orman yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile müc...
        Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile müc...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa