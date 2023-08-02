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        Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy-İğneada çevre yolu çalışmalarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:57
        Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy-İğneada çevre yolu çalışmalarını inceledi

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy-İğneada çevre yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

        Ekici, Demirköy-İğneada çevre yolu şantiyesinde düzenlenen toplantıda, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinin yaz ve kış turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Ekici, özellikle yaz aylarında birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olduğunu belirtti.

        Vatandaşların bölgeye rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla çevre yolunun yapıldığını anlatan Ekici, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

        Vali Ekici daha sonra Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gün'den ulaşım projeleri ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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