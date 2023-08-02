Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonları
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu, içki ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu, içki ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, 25 Temmuz -01 Ağustos 2023 tarihlerinde kent merkezi, Babaeski ve Vize ilçelerinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 kaçak kazıda kullanılan malzeme ile 13 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olaylarla ilgili işlemler sürüyor.