Kırklareli Valisi Ekici, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde bir araya geldiği öğrencileri tebrik eden Vali Ekici, öğrencilere hediye ve sertifika verdi.

Ekici, konuşmasında, öğrencilerin YKS'deki başarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Kırklareli'nde YKS'ye yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığını anımsatan Ekici, kentte bir öğrencinin Türkiye genelinde 412'inci olduğunu söyledi.

Kentteki 40 öğrencinin de ilk 10 bin arasında yer aldığını ifade eden Ekici, "Artık ailelerinizden ayrılarak yeni bir eğitim ve hayata başlayacaksınız. Derece ile akademik kariyerlerine başlayacak olan siz öğrencilerimiz yarın bu ülkenin yeni valileri, öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve yükselen değerleri olarak, ülkemizin gelişmesinde en önemli pay sahipleri olacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

Törene Vali Yardımcısı Sayın Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hilal Liliyar Özefsun, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.