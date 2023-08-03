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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:16
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 13,39 gram sentetik uyuşturucu, 18,98 gram kubar esrar, 3,23 gram skunk, 9,19 gram eroin, 38 kök Hint keneviri, 3 sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 75 lira ve 120 dolar ile tabanca, tüfek ve 190 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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